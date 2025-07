Σύρραξη Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Ανταλλαγή πυρών για δεύτερη ημέρα - Τουλάχιστον 15 νεκροί - Real.gr

Το ταϊλανδικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως οι απώλειες στη χώρα εξαιτίας των εχθροπραξιών με την Καμπότζη έφθασαν τους τουλάχιστον 15 νεκρούς. Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε παράλληλα πως ανταλλάσσονται πυρά για δεύτερη ημέρα, κατηγορώντας την αντίπαλη πλευρά πως έκανε χρήση βαρέων όπλων, ιδίως πυροβολικού και συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών BM-21, προσθέτοντας πως «ανταπέδωσε» τα πυρά με τον «προσήκοντα» τρόπο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης διεξήγαγαν χθες Πέμπτη αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον αυτών που περιέγραψαν ως στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος στην Καμπότζη, ενώ η Πνομ Πεν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ομοβροντίες ρουκετών εναντίον της γειτονικής χώρας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, σύμφωνα με την Μπανγκόκ, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο βασίλεια για διαφιλονικούμενες περιοχές εκτραχύνθηκε, μεταμορφώθηκε σε εχθροπραξίες σπάνιας σφοδρότητας.

Τα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας παραμένουν σε διένεξη επί δεκαετίες για τα σύνορά τους -μήκους 800 χιλιομέτρων και πλέον-, που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας, όμως είχαν να φθάσουν σε τέτοιο επίπεδο βίας εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια.

