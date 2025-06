Τραμπ: Συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για το Ιράν - Το τελεσίγραφο στη Τεχεράνη - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με αντικείμενο τη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου συμπίπτει με την αλλαγή ρητορικής του προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς πού «κρύβεται» ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αποτελεί εύκολο στόχο, ωστόσο δεν θα τον σκοτώσουν, τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

«Γνωρίζουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αυτοαποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Αποτελεί έναν εύκολο στόχο, όμως είναι ασφαλής εκεί. Δεν θα τον βγάλουμε από τη μέση (σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Όμως, δεν θέλουμε πυραύλους να εκτοξεύονται εναντίον αμάχων ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μια «άνευ όρων παράδοση» σε ένα άλλο μήνυμά του σχετικά με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε επίσης ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν «ελέγχεται πλήρως και ολοκληρωτικά».

«Ελέγχουμε πλέον πλήρως και ολοκληρωτικά τον ιρανικό εναέριο χώρο. Το Ιράν διέθετε «αμυντικούς εξοπλισμούς, σε μεγάλη ποσότητα, όμως δεν συγκρίνονται με τα “πράγματα” που κατασκευάζουν, σκέφτονται και παράγουν οι Αμερικανοί. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις παλιές, καλές ΗΠΑ», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να λάβει «πρόσθετα μέτρα» σε βάρος του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έγραψε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε μήνυμά του στο Χ, απαντώντας στις εικασίες σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Ο πρόεδρος επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση, διατηρώντας την προσοχή των στρατιωτικών μας στην προστασία των στρατευμάτων μας και των πολιτών μας. Θα μπορούσε να αποφασίσει ότι θα πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα για να βάλει τέλος στον εμπλουτισμό από το Ιράν», γράφει ο Τζέι Ντι Βανς.

