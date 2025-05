Τα αλλάζει ο Τραμπ: «Η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως την Ουκρανία» - Real.gr

Σε πρόσφατες δηλώσεις του έλεγε πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει αισιόδοξος για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις αν «συνεχίσουν να είναι ανόητοι και να πολεμούν». Επιπλέον, σε σύγκριση με πρόσφατες δηλώσεις του, που τόνιζε πως το Κίεβο πρέπει… να ξεχάσει την Κριμαία, τώρα λέει πως η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως την Ουκρανία.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Meet the Press του NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πιο κοντά σε μία από τις δύο πλευρές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, χωρίς να αποκαλύψει ποια, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι οι ΗΠΑ ασκούν ενεργή διαμεσολαβητική προσπάθεια. Όπως είπε, «υπάρχουν στιγμές που φτάνω κοντά στο να αποχωρήσω, και μετά συμβαίνει κάτι θετικό».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη σύναψη νέας συμφωνίας για σπάνια μέταλλα με την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό», και ταυτόχρονα επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον ότι «πέταξε» 350 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να ξέρει πού πήγαν. «Η Ευρώπη πληρώνει το ένα τρίτο απ’ ό,τι εμείς. Κι όμως ο πόλεμος είναι πιο σημαντικός για εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως η Ρωσία θα διατηρήσει τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει, ο Τραμπ απάντησε με έμφαση: «Η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει ολόκληρη την Ουκρανία. Γιατί αυτό θέλει – ολόκληρη την Ουκρανία. Δεν θέλει απλώς τη λωρίδα που έχει τώρα».

Ο Τραμπ παρουσίασε τον εαυτό του ως τον μόνο παγκόσμιο ηγέτη που μπορεί να ασκήσει πραγματική πίεση στον Πούτιν. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες με παρακαλούν να τον καλέσω, γιατί δεν τους απαντά καν», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν ήταν για μένα, ο Πούτιν θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία».

Παρότι άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να έχει πέσει θύμα «τακτικής καθυστέρησης» από τον Πούτιν, αρνήθηκε ότι τον έχει παρερμηνεύσει: «Θα σας το πω σε δύο εβδομάδες ή σε έναν μήνα».

Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου τον Μπάιντεν ότι δεν διαχειρίστηκε επαρκώς την ουκρανική κρίση, λέγοντας πως «σε τρία χρόνια δεν του τηλεφώνησε ούτε μία φορά», ενώ επανέλαβε ότι «αν ήμουν εγώ πρόεδρος, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ».

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε εικόνες από δορυφόρους με χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες «ανά εβδομάδα» και τόνισε: «Αν μπορώ να σώσω 5.000 ζωές την εβδομάδα, αυτό θέλω να κάνω. Ρώσοι ή Ουκρανοί, θέλω να τους σώσω».

Σχετικά με το εάν θα στηρίξει πρόταση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως αυτή που προωθεί ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Τραμπ απάντησε: «Εξαρτάται αν η Ρωσία συμπεριφέρεται σαν να θέλει την ειρήνη». Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να αποσύρει τις ΗΠΑ από τις συνομιλίες αν δεν υπάρξει πρόοδος, σημειώνοντας: «Θα έρθει η στιγμή που θα πω “εντάξει, συνεχίστε να είστε ανόητοι και να πολεμάτε”».

Στο ερώτημα για το αν σε περίπτωση αποχώρησης θα σταματήσει η στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη προς την Ουκρανία, αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας απλώς: «Είναι πολύ νωρίς για να μπω σε αυτή την κουβέντα».

🇺🇸💬🇷🇺🇺🇦 Trump answers if the peace deal between Ukraine and Russia is any closer

NBC NEWS pic.twitter.com/x40lubTJ5F

— Eye On News (@EyeOnNews24) May 4, 2025