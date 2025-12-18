Διάγγελμα Τραμπ: Παρουσίασε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής του - Σκληρή κριτική στον Μπάιντεν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Διάγγελμα στον αμερικανικό λαό απηύθυνε στις 04:00 ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, τόνισε ότι “Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί».

Ο Τραμπ προσπάθησε να φορτώσει τις ευθύνες για τον υψηλό πληθωρισμό στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ενώ τόνισε ότι η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια ενίσχυσης.

Everything else is falling, but it is not done yet! pic.twitter.com/6FEBgNi20P — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος. Και το διορθώνω», ξεκίνησε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ σημείωσε μια πληθώρα παραπόνων από την εποχή του Μπάιντεν, περιγράφοντας τα «ανοιχτά» σύνορα, τους τρανς άνδρες που αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα, το έγκλημα, τις «χειρότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ» και μια «άρρωστη και διεφθαρμένη» ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε έναν σκοτεινό τόνο περιγράφοντας τον χρόνο που πέρασε μακριά από τον Λευκό Οίκο: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήθηκαν από πολιτικούς που αγωνίζονταν μόνο για τους εσωτερικούς, τους παράνομους μετανάστες, τους εγκληματίες καριέρας, τους εταιρικούς λομπίστες, τους κρατούμενους, τους τρομοκράτες και, πάνω απ’ όλα, τα ξένα έθνη που μας εκμεταλλεύτηκαν σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Δείτε το βίντεο από το 9:18

Ωστόσο, κατά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε: «Μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο».

Ο ρεπουμπλικανός συνέχισε επαινώντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να ανακόψει τη ροή της παράνομης μετανάστευσης:

«Τους τελευταίους επτά μήνες, κανένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, ένα κατόρθωμα που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο. Θυμάστε όταν ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειαζόταν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για να βοηθήσει στο κλείσιμο των συνόρων;» «Όπως αποδείχθηκε, δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν απλώς έναν νέο πρόεδρο. Κληρονομήσαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και γρήγορα τα μετατρέψαμε στα ισχυρότερα σύνορα στην ιστορία της χώρας μας».

Ως πρόεδρος και ως υποψήφιος, ο Τραμπ έχει καταστήσει τη μετανάστευση ένα από τα κύρια ζητήματά του. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον χειρισμό του στα ζητήματα μετανάστευσης, ενώ το 44% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων τον εγκρίνει, αναφέρει το CNN.

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει σε μεγάλο βαθμό την καταστολή της μετανάστευσης στο εσωτερικό — εντείνοντας τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυξάνοντας τις απελάσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 605.000 απελάσεις από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο επόμενος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) θα είναι κάποιος που πιστεύει έντονα στη μείωση των επιτοκίων και σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ.