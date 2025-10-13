Τα πρώτα από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ εισήλθαν στο έδαφος της Γάζας - Real.gr

Τα πρώτα από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατουμένους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ εισήλθαν στο έδαφος της Γάζας, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας”, μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Το Reuters μετέδωσε επίσης επικαλούμενο αξιωματούχο που μετέχει στην επιχείρηση ότι το Ισραήλ θα απελάσει 154 απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους κρατούμενους εκτός του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές, η μία εκ των οποίων είναι αυτή του Όφερ, τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα.