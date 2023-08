Τα 3+1 σενάρια για τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τη Βάγκνερ ανέφεραν ότι ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε στη συντριβή, κατηγορώντας τους «προδότες της Ρωσίας». Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε αμέσως το θέμα.

Δεν είναι πάντως σίγουρο ότι θα μάθουμε ποτέ την πλήρη αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχει μια πιθανότητα να πρόκειται για ατύχημα: αλλά ένας πολέμαρχος που αποστασιοποιείται, μαχαιρώνει τον πολιτικό του ευεργέτη πισώπλατα, και στη συνέχεια προφανώς πεθαίνει σε ένα περίεργο αεροπορικό δυστύχημα μοιάζει λίγο τραβηγμένο σε σύγκριση με κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις, γράφει το Business Insider και παρουσιάζει τρία ακόμη σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη…

Σενάριο 1: Ο Πούτιν διέταξε τον θάνατο του Πριγκόζιν

Η δολοφονία που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί την «καλύτερη εξήγηση» για το καταστροφικό αεροπορικό δυστύχημα της Τετάρτης, δήλωσε στο Insider ο Σάιμον Μάιλς, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Sanford του Πανεπιστημίου Duke και ιστορικός της Σοβιετικής Ένωσης και των αμερικανοσοβιετικών σχέσεων.

Ο Πούτιν είχε πολλούς λόγους να θέλει νεκρό τον Πριγκόζιν, αφού ο μισθοφόρος ηγέτης ηγήθηκε ανταρσίας εναντίον του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας τον Ιούνιο, επιδιώκοντας να εκδιώξει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αφού πέρασε μήνες ασκώντας δημόσια κριτική στη στρατηγική του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Η εξέγερση ήταν σύντομη, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιπροσώπευε την πιο εξέχουσα απειλή για το καθεστώς του Πούτιν εδώ και δεκαετίες.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Πούτιν θα έπαιρνε εκδίκηση», δήλωσε στο Insider ο Ρόμπερτ Ίνγκλις, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας που μελετά τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη. «Στην πραγματικότητα, εμείς οι παρατηρητές του Πούτιν το περιμέναμε, και σήμερα συνέβη – ακριβώς στην επέτειο των δύο μηνών από την ανταρσία της Βάγκνερ».

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV