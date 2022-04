Τα Φίτζι προχωρούν στην κατάσχεση θαλαμηγού Ρώσου δισεκατομμυριούχου - Έχει μήκος 106μ. και κοστίζει 298 εκατ. ευρώ - ΦΩΤΟ

Τα μέλη του πληρώματος του Amadea συνελήφθησαν και ανακρίνονται από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Fiji Sun. Αξιωματικός της αστυνομίας εξήγησε πως η θαλαμηγός αγκυροβόλησε στα Φίτζι προτού περάσει από έλεγχο των τελωνείων και λάβει έγκριση.

Fiji Police say they have arrested crew of Russian oligarch yacht Amadea. Crew in custody over failure to obtain customs clearances before anchoring in Fiji territorial waters. Vessel still docked in Nadi. pic.twitter.com/QIbPBLrdDX

Οι αρχές ήταν ενήμερες ότι η θαλαμηγός είχε χαράξει πορεία προς τα Φίτζι και συνεργάζονται με εταίρους τους για την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Όπως σημειώνουν μέσα εημέρωσης, δυνάμει της νομοθεσίας στα Φίτζι, κάθε πλοίο που θέλει να ελλιμενιστεί στα Φίτζι πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσει άδειες από τα υπουργεία Υγείας, Εμπορίου και Μεταφορών, καθώς και από την υπηρεσία μετανάστευσης.

To avoid getting captured, a $250 million yacht of one of Russia’s wealthiest oligarchs is sailing at full speed towards Australia. The vessel ‘Amadea’ is longer than a football field, it has a dedicated party deck with 20,000 watts of speakers and a cinema with a popcorn machine pic.twitter.com/KnXtGDYIZP