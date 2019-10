Τα γυρίζει ο Ερντογάν: «Θα δω Πενς και Πομπέο», ενώ έλεγε: «Μιλάω μόνο στον Τραμπ!»

Ερντογάν: «Εγώ θα μιλήσω μόνο με τον Τραμπ!»

Νωρίτερα μιλώντας στην απεσταλμένη του Sky News, Alex Crawford, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ο ίδιος τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, που με εντολή Τραμπ πάνε στην Άγκυρα προκειμένου να μεσολαβήσουν ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους.

Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit - adding that he will only talk to President @realDonaldTrump.

