Tα γυρίζει ο Τραμπ: Δεν παραδέχθηκα τίποτα, ο Μπάιντεν κέρδισε μόνο για τα ΜΜΕ των fake news

Λίγη ώρα μετά την έμμεση -και κατά λάθος;- παραδοχή του ότι έχασε τις εκλογές, με νέα του ανάρτηση υποστηρίζει ότι δεν παραδέχθηκε τίποτε (σσ δηλαδή την ήττα του) αλλά ο Μπάιντεν κέρδισε μόνον για τα μέσα ενημέρωσης των fake news.

“Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ήταν “πειραγμένες” εκλογές” συμπληρώνει ο Τραμπ.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!