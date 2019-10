Τα μαργαριτάρια του Τραμπ σόκαραν τη μεταφράστρια - Η φωτογραφία με την αντίδρασή της έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τραμπ έδωσε από κοινού συνέντευξη Τύπου με τον Ιταλό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Όσο μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος τόσο οι παριστάμενοι όσο και οι χρήστες του διαδικτύου επικεντρώνονταν στο πρόσωπο της μεταφράστριας.

"Η μεταφράστρια του Ιταλού προέδρου Σέρχιο Ματαρέλα είναι όλοι εμάς" σχολίασε ένας χρήστης ενός ένας άλλος τόνισε ότι πρώτα πρέπει να μεταφράσει τα "Τραμπέζικα" στα αγγλικά και μετά στα ιταλικά.

Αναφερόμενος στην αγάπη του για τον Ιταλό θαλασσοπόρο Χριστόφορο Κολόμβο εξήρε τη μακρόχρονη σχέση των ΗΠΑ με την Ιταλία.

"Οι ΗΠΑ και η Ιταλία μοιράζονται κοινή πολιτιστική και πολιτική κληρονομιά που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω στην αρχαία Ρώμη" είπε ο Τραμπ.

Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM