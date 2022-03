Τα Όσκαρ επιστρέφουν απόψε στο Χόλιγουντ, η μεγάλη νύχτα για το «CODA»; - Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Έπειτα από μια αναγκαστική ‘μετακόμιση’ λόγω πανδημίας, τα Όσκαρ επιστρέφουν απόψε στην αίθουσα Walk of Fame του Χόλιγουντ για έναν από τους πιο αμφίρροπους διαγωνισμούς, όπου τα φαβορί «CODA», «Η εξουσία του σκύλου» και «Μπέλφαστ» συναγωνίζονται για το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.

Σκοτεινό, ψυχολογικό γουέστερν για άνδρες που δεν αποδέχονται τη σεξουαλικότητά τους, η "Εξουσία του σκύλου" προηγείτο στα προγνωστικά για πολύ καιρό, δημιουργώντας ελπίδες στο Netflix για μια ιστορική νίκη σε αυτή την κατηγορία.

Όμως εδώ και μερικές εβδομάδες, η γεμάτη αισιοδοξία δραματική κομεντί "CODA", διασκευή της γαλλικής επιτυχίας "Οικογένεια Μπελιέ", επανήλθε στην κούρσα.

Η ταινία, που ακολουθεί μια μαθήτρια λυκείου που διχάζεται ανάμεσα στο πάθος που ανακαλύπτει πως έχει για το τραγούδι και την οικογένειά της, όλα τα μέλη της οποίας είναι κωφά και εξαρτώνται από εκείνην για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο των ακουόντων, σάρωσε το ένα μετά το άλλο όλα τα βραβεία των συνδικάτων της βιομηχανίας του αμερικανικού κινηματογράφου.

Προχθές, Παρασκευή, για πρώτη φορά, η ταινία αυτή με τον μικρό προϋπολογισμό η πορεία της οποίας ξεκίνησε στο Σάντανς τον Ιανουάριο του 2021, ήταν πρώτη στις προβλέψεις των ειδικών του τομέα, μπροστά από την "Εξουσία του σκύλου".

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το "Μπέλφαστ" μια ασπρόμαυρη αναδρομή στην παιδική ηλικία του Κένεθ Μπράνα εν μέσω βίας στη Βόρεια Ιρλανδία των τελευταίων ετών της δεκαετίας του 1960.

"Είναι μια κούρσα ανάμεσα σε δύο ή τρία άλογα", λέει ο Κλέιτον Ντέιβις, ειδικός στα κινηματογραφικά βραβεία για το περιοδικό Variety, σημείο αναφοράς στον τομέα.

Κατά την άποψή του, η "δυναμική" των τελευταίων ημερών είναι υπέρ του "CODA". "Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο. Και το 'CODA' είναι θετικό, τονωτικό. Πιστεύω πως οι ψηφοφόροι είναι σε διάθεση να αισθανθούν καλά", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Netflix εναντίον Apple TV

Πολλοί επαγγελματίες ήταν διθυραμβικοί για την "Εξουσία του σκύλου", σημειώνοντας τα σκηνικά επιτεύγματα και τις επιδόσεις των ηθοποιών. Τέσσερις από αυτούς (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλίμονς και Κόντι Σμιτ-Μακφί) είναι υποψήφιοι σε αυτή την 94η έκδοση των βραβείων.

Όμως πολλοί άλλοι είδαν στην ταινία της Τζέιν Κάμπιον μια κάποια ψυχρότητα. "Δεν είναι κάτι που θα ήθελε όλος ο κόσμος" λέει ο Σκοτ Φάινμπεργκ, αρθρογράφος του περιοδικού The Hollywood Reporter.

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένα μειονέκτημα επειδή ο ασυνήθιστος τρόπος προνομιακής ψηφοφορίας σε πολλούς γύρους που χρησιμοποιείται για τα Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους ευνοεί γενικά τις ταινίες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ομοφωνία.

Όμως μια έκπληξη είναι πάντα δυνατή στα Όσκαρ και ο διαγωνισμός "δεν ήταν ποτέ τόσο ανοικτός", δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας ένας από τους ψηφοφόρους της Ακαδημίας τεχνών και επιστημών του κινηματογράφου, που απονέμει τα περίβλεπτα τρόπαια.

Άσος στο μανίκι του "CODA", το ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη ταινία με μικρό προϋπολογισμό (15 εκατ. δολάρια) που θεωρείτο φέτος ως αουτσάιντερ και που θα μπορούσε με αυτές τις ιδιότητες να προσελκύσει τους ψηφοφόρους ακόμη κι αν βγαίνει από το Apple TV+.

"Ορισμένα μέλη της Ακαδημίας με τα οποία μιλώ είναι ακόμη επιφυλακτικοί στο να ψηφίσουν μια ταινία του Netflix στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους", εξηγεί ο ψηφοφόρος αυτός στο AFP.

Γουίλ Σμιθ ή Τζέσικα Τσάστεϊν;

Σε ό,τι αφορά τους ηθοποιούς, το μεγάλο φαβορί φέτος είναι ο πάντα πολύ δημοφιλής Γουίλ Σμιθ, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα των πρωταθλητριών Σερένα και Βένους στο "Η μέθοδος των Γουίλιαμς".

Μια από τις βεντέτες του "CODA", ο Τρόι Κότσουρ, έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ο κωφός ηθοποιός, που υποδύεται έναν στοργικό πατέρα που όμως κάποιες φορές στερείται κατανόησης για την εφηβεία, κέρδισε διάφορα κινηματογραφικά βραβεία αυτή τη σεζόν.

Από τις γυναίκες ηθοποιούς, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός αλλά η Τζέσικα Τσάστεϊν, αγνώριστη στον ρόλο μιας τηλευαγγελίστριας στο "The Eyes of Tammy Faye", μοιάζει να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Θα μπορούσε να απειληθεί από την ερμηνεία της Πενέλοπε Κρουζ, που γοήτευσε στις "Παράλληλες μητέρες" του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η Αριάνα Ντεμπόζ αναμένεται να πάρει το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για το ριμέικ του 'West Side Story" από τον Σπίλμπεργκ, όμως ο τελευταίος δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες για το Όσκαρ σκηνοθεσίας απέναντι στην Τζέιν Κάμπιον, που θα μπορούσε να κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ της σταδιοδρομίας της μετά τα "Μαθήματα πιάνου".

Η επιβλητική διαστημική όπερα "Dune" αναμένεται από την πλευρά της να ξεχωρίσει στις διάφορες τεχνικές κατηγορίες, από τη φωτογραφία μέχρι τον ήχο και τα ειδικά εφέ.

Οι διοργανωτές και το ABC που αναμεταδίδει την τελετή ευελπιστούν ότι αυτή η 94η έκδοση των βραβείων θα τους επιτρέψουν να επανσυνδεθούν με το κοινό και το ακροατήριό τους, που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια.

Την τελετή του 2021 είχαν παρακολουθήσει 'μόνο' δέκα εκατομμύρια τηλεθεατές, μια πτώση 56% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος που είχε ήδη καταγράψει το χαμηλότερο επίπεδο τηλεθέασης στην ιστορία.

Προκειμένου να προσελκύσουν τους σινεφίλ, οι διοργανωτές ξεκίνησαν φέτος ένα "βραβείο κοινού", καλώντας τους να ψηφίσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: έτσι ώστε τα Όσκαρ "να δουν πώς μπορούν να φθάσουν ένα νέο κοινό, αυτή τη γενιά του TikTok", εκτιμά ο Κλέιτον Ντέιβις.

Η βασίλισσα της ποπ Μπιγιονσέ και η νεαρή διάδοχός της Μπίλι Άιλις θα επιδοθούν επίσης στην αλίευση τηλεθεατών στη σκηνή των Όσκαρ. Είναι και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, για την ταινία "Η μέθοδος των Γουίλιαμς" και την τελευταία ταινία Τζέιμς Μποντ αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία:

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Steven Spielberg, “West Side Story”

“West Side Story”

Α’ Ανδρικός Ρόλος:

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Α’ Γυναικείος Ρόλος:

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Penélope Cruz, “Parallel Mothers”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Β’ Ανδρικός Ρόλος:

Ciaran Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Jesse Plemons, “The Power of the Dog”

J.K. Simmons, “Being the Ricardos”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Β’ Γυναικείος Ρόλος:

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Πρωτότυπο Σενάριο:

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“The Worst Person in the World”

Διασκευασμένο Σενάριο:

“CODA”

“Drive My Car”

“Dune”

“The Lost Daughter”

“The Power of the Dog”

Κινούμενα Σχέδια:

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. the Machines”

“Raya and the Last Dragon”

Σχεδιασμός Παραγωγής:

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Κοστούμια:

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Διεύθυνση Φωτογραφίας:

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Μοντάζ:

“Don’t Look Up”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog”

“Tick, Tick … Boom!”

Μακιγιάζ/Μαλλιά:

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

Ήχος:

“Belfast”

“Dune”

“No Time to Die”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Οπτικά Εφέ:

“Dune”

“Free Guy”

“No Time to Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

Μουσική:

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Encanto”

“Parallel Mothers”

“The Power of the Dog”

Καλύτερο Τραγούδι:

“Be Alive” (“King Richard”)

“Dos Oruguitas” (“Encanto”)

“Down to Joy” (“Belfast”)

“No Time To Die” (“No Time to Die”)

“Somehow You Do” (“Four Good Days”)

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους:

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

“Writing With Fire”

Καλύτερη Διεθνής Ταινία:

“Lunana: A Yak in the Classroom,” Bhutan

“Flee,” Denmark

“The Hand of God,” Italy

“Drive My Car,” Japan

“The Worst Person in the World,” Norway

Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους:

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action:

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

“Ala Kachuu — Take and Run”