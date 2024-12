Τα πανάκριβα αυτοκίνητα του Μπασάρ Αλ Άσαντ – Βίντεο από το γκαράζ του παλατιού που λεηλάτησαν αντάρτες

Σύροι εισέβαλαν στο εγκαταλελειμμένο προεδρικό μέγαρο του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό, λεηλατώντας τα υπάρχοντά του και αποκαλύπτοντας τη μεγάλη συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων του.

Βίντεο που ήρθαν στο φως από το γκαράζ του Άσαντ δείχνουν την συλλογή των πολυτελέστατων αυτοκινήτων του που το κόστος της ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Στα βίντεο υπάρχουν θηριώδη τζιπ, αυτοκίνητα Lexus, Rolls Royce, Aston Martin, Ferrari, Mercedez, Audi, BMW, μέχρι και μηχανές αλλά και γουρούνες.

This is reportedly Bashar Assad's garage, where he kept his luxury cars while his people suffered in poverty. pic.twitter.com/E3dq40fzCN — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Assad’s „little“ car fleet. He was definitely a man of the people. All dictators are greedy narcissists. All of them.pic.twitter.com/zozeObDwhA — (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2024