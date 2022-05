Τα σχόλια και οι αναρτήσεις των γερουσιαστών για όσα είπε ο Μητσοτάκης

Η ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό κογκρέσο έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους Γερουσιαστές, οι οποίοι χειροκρότησαν όρθιοι πολλές φορές, ενώ αρκετοί ζήτησαν και αυτόγραφο από τον πρωθυπουργό.

«Ως Πρόεδρος της Βουλής, ήταν προνόμιό μου να υποδεχθώ τον Εξοχότατο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα το πρωί, πριν από μια διμερή συνάντηση και την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Νάνσι Πελόζι. Και πρόσθεσε «Η Ελλάδα υπήρξε πηγή δημοκρατικών αρχών για αιώνες. Ήταν πηγή έμπνευσης για την ίδρυση της Αμερικής. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται ως δημοκρατικά έθνη».

As Speaker of the House, it was my privilege to welcome His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the United States Capitol this morning before a bilateral meeting and his address to the Joint Session of Congress. pic.twitter.com/E1gItQ6kr3 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

Greece has been the wellspring of democratic principles for centuries. They were a source of inspiration to the founding of America. Now, the United States and Greece work together as democratic nations. pic.twitter.com/YwP8X3tZZ5 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής, Μπομπ Μενέντεζ, με ανάρτησή του στο Twitter μετά την ομιλία του πρωθυπουργού σημείωσε πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές.

Honored to host @PrimeministerGR in the Capitol following our Joint Meeting of Congress. The US-Greece partnership & friendship, rooted in shared values, have never been stronger. ???????? commitment to democracy & to security & economic prosperity in the Eastern Med is ironclad. pic.twitter.com/p3S9zjhnxt — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) May 17, 2022

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ομιλία του σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου σήμερα. Ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας του Κογκρέσου, δεσμεύομαι να ενισχύσω την εταιρική μας σχέση και να προωθήσω τις κοινές αξίες των δύο εθνών μας»: Φρανκ Παλόν.

It was a distinct honor to meet Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis after he addressed a Joint Session of Congress today. As a member of the Congressional Hellenic Caucus, I am committed to strengthening our partnership and advancing the shared values of both our nations. pic.twitter.com/rvEbKLgw5l — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) May 17, 2022

«Σήμερα, υποδεχόμαστε με υπερηφάνεια τον Έλληνα πρωθυπουργό @KMitsotakis στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ως Ελληνοαμερικανός, χαίρομαι ιδιαίτερα που γιορτάζω τη διακοσιοστή επέτειο της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και τις δημοκρατικές παραδόσεις που θα ενώνουν πάντα τα δύο έθνη μας». Τζον Σαρμπάνς.

Today, we proudly welcome Greek Prime Minister @KMitsotakis to the U.S. Capitol. As a Greek American, I am especially pleased to celebrate the bicentennial of Greek Independence Day and the democratic traditions that will always unite our two nations. pic.twitter.com/kaRxgI4YlW — Rep. John Sarbanes (@RepSarbanes) May 17, 2022

Σας ευχαριστούμε @kmitsotakis για την υπενθύμιση των κοινών αξιών και των κοινών δημοκρατικών αρχών που συνεχίζουν να ενώνουν τις χώρες μας». Αλ Γκριν

It was a pleasure to welcome Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis to our nation’s Capitol today. ???? Thank you @kmitsotakis for reminding us of the common values and shared democratic principles that continue to unite our countries. pic.twitter.com/nHGqFBtGcT — Congressman Al Green (@RepAlGreen) May 18, 2022

«Ήταν τιμή μας να έχουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis να απευθύνει ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου σήμερα το πρωί για τον εορτασμό της ελληνικής διακοσαετίας. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα». Ρόσα Ντελάουρο.

It was an honor to have Greek Prime Minister @kmitsotakis address a Joint Session of Congress this morning to mark the Greek bicentennial. I look forward to our continued partnership with Greece. pic.twitter.com/sgRrtDE6ue — Rosa DeLauro (@rosadelauro) May 17, 2022

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Οι ΗΠΑ και η #Ελλάδα μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό και ανυπομονώ να κάνω ό,τι μπορώ για να ενισχύσω αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας». Γκρέις Μενγκ.

Honored to attended Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ address to a joint session of Congress. The U.S. and #Greece share a special bond and I look forward to doing all I can to strengthen this relationship between our two great countries. @kmitsotakispic.twitter.com/dK9UcuGXjk — Grace Meng (@RepGraceMeng) May 17, 2022

«Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σήμερα την κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, όπου ακούσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη @kmitsotakis. Και στη συνέχεια βγάλαμε μια selfie». Τζαν Σοκόσκι.

I had the opportunity today to attend the Joint Session of Congress, where we heard from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis. And then we took a selfie. pic.twitter.com/vfZg7rQCQG — Jan Schakowsky (@janschakowsky) May 18, 2022

«Ήταν τιμή μου να συνοδεύσω τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων σήμερα το πρωί για την ομιλία στο Κογκρέσο. Ήταν υπέροχο να γιορτάσουμε τη διακοσιοστή επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας και την ισχυρή διμερή σχέση των εθνών μας που έχει τις ρίζες της στις κοινές δημοκρατικές αξίες μας». Κρις Παπάς.

It was an honor to escort Greek Prime Minister @kmitsotakis to the House Chamber this morning for his joint address to Congress. Great to celebrate the bicentennial of Greek independence and our nations’ strong bilateral relationship rooted in our shared democratic values. pic.twitter.com/nBZMlea6rm — Rep. Chris Pappas (@RepChrisPappas) May 17, 2022

«Απίστευτα συναρπαστική στιγμή. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι Ελληνοαμερικανός και που άκουσα τον πρωθυπουργό @kmitsotakis να μιλάει στο Κογκρέσο. Μας υπενθύμισε τη σημασία της προστασίας της δημοκρατίας εδώ και σε όλο τον κόσμο». Ελένη Καβρός.

Incredibly exciting moment. I couldn’t be more proud to be a Greek American and to hear Prime Minister @kmitsotakis address Congress. He reminded us of the i@pittance of protecting democracy here and s around the world. Axios!! ?????????? https://t.co/FpBIiAbQI8 — RepEleniKavrosDeGraw ???????????????? (@RepKavrosDeGraw) May 17, 2022

«Ήταν τιμή μου να καλωσορίσω μαζί με τους συναδέλφους μου τον @KMitsotakis και τις κόρες του στην Ουάσιγκτον. Ο δεσμός μεταξύ των συμμάχων μας στην Ευρώπη είναι πιο σημαντικός από ποτέ και είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα σε ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, οι οποίοι εργάζονται για την προάσπιση της δημοκρατίας». Τσέρι Μπούστος.