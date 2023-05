Τα συγχαρητήρια της Φον ντερ Λάιεν στον βασιλιά Κάρολο για τη στέψη του

«Τα συγχαρητήριά μου στον βασιλιά Κάρολο Γ' και στη βασίλισσα Καμίλα», πρόσθεσε, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες από την τελετή στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ όπου ήταν παρούσα και η ίδια.

The Coronation is a testament to the enduring strength of the British monarchy. A symbol of stability and continuity.

My congratulations to King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/rhLM9iAFrG