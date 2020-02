Τα θύματα του κορωνοϊού ξεπέρασαν σε αριθμό εκείνα του SARS - Στους 811 οι νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Sputnik

Τα θύματα ξεπέρασαν τον αριθμό που καταγράφηκε παγκοσμίως από τον SARS την περίοδο 2002-2003, όταν η επιδημία του Σοβαρού Οξέως Αναπνευστικού Συνδρόμου είχε προκαλέσει το θάνατο παγκοσμίως σε 774 ανθρώπους.

Στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, καταγράφησαν επιπλέον 81 θάνατοι.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες 2.656 νέα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε 37.198 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

American #trade officials have expressed unhappiness with New Delhi’s decision to saddle medical device imports with an additional health cess.@Subhayan_ism reportshttps://t.co/SjjxCTnvV4