Τα «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ευρώπη, μετά την αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύξησε σήμερα τις ευχαριστίες του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον λογαριασμό του Ζελένσκι στο Χ εμφανίζεται περισσότερες από 30 φορές η φράση “ευχαριστώ για τη στήριξή σας”, σε απάντηση στα μηνύματα υποστήριξης που ανήρτησαν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Παρά την αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε και τις ΗΠΑ “για τη στήριξή τους” και “αυτή την επίσκεψη”, όπως και τον Αμερικανό πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό.

Στο πλευρό του Ζελένκσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου μετά την αντιπαράθεση με τον Τραμπ – Πανηγυρίζει η Ρωσία – Ο διάλογος στο Οβάλ Γραφείο

“Η Ουκρανία έχει ανάγκη δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό ακριβώς”, τόνισε ο Ζελένσκι στο Χ.

Thank you for your support. https://t.co/1NQHAcowvh

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025