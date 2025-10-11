Ταγιάνι: Έτοιμοι να πάρουμε μέρος με τους στρατιώτες μας σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα - Real.gr

«Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος, με τους στρατιώτες μας, σε αποστολή ειρήνης και ασφάλειας και με τις επιχειρήσεις μας να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, αρχίζοντας από τα σχολεία και τα νοσοκομεία», έγραψε στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

«Η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται με πεποίθηση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων εταίρων και της περιοχής, για να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σταθερότητας. Η Ιταλία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της προσπάθεια, για την παροχή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό και θα εργαστεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ