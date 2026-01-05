Ταγιάνι: Νόμιμη η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, βάσει της απειλής που διέκριναν - Real.gr

«Θεωρούμε ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν είναι κατάλληλες για την επίλυση των προβλημάτων. Η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, όμως, βάσει της απειλής που διέκριναν, είναι νόμιμη. Πρόκειται για κάτι που θα προκύψει από την δίκη του Μαδούρο χάρη και στον μάρτυρα-κλειδί των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.
«Η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί και μέσο επίθεσης κατά ξένων χωρών. Από αυτή την άποψη, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας, η επέμβαση είναι νόμιμη. Τώρα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υπέρ μιας δημοκρατικής μετάβασης και για την στήριξη του κράτους δικαίου», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.
«Στο παρελθόν, λίγοι ήταν εκείνοι που κατήγγειλαν την δικτατορία του Μαδούρο. Εμείς το κάναμε ανέκαθεν, ενώ άλλοι υποτίμησαν τον κίνδυνο. Σήμερα, στη Βενεζουέλα υπάρχει περισσότερη ελευθερία», ολοκλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.