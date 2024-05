Ταϊβάν: Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στο κοινοβούλιο - Βίντεο

Ο Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος πρόκειται να ορκιστεί τη Δευτέρα, κέρδισε τον Ιανουάριο τις εκλογές, αλλά το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα του (DPP) έχασε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Κουομιντάνγκ (KMT), έχει περισσότερες έδρες από το DPP, αλλά όχι τόσες για να σχηματίσει μόνο του πλειοψηφία με αποτέλεσμα να συνεργάζεται με το μικρό Λαϊκό Κόμμα της Ταϊβάν (TPP).

Η αντιπολίτευση θέλει να έχει στο κοινοβούλιο μεγαλύτερο έλεγχο επί της κυβέρνησης, αλλά το DPP χαρακτήρισε τις ενέργειες του KMT «αντισυνταγματική κατάχρηση εξουσίας».

Η συζήτηση που διεξαγόταν σε υψηλούς τόνους, κατέληξε τελικά σε άγριο ξύλο μεταξύ των βουλευτών.

Οπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, βουλευτής άρπαξε νομοσχέδιο και το έβαλε στα πόδια, προκειμένου να μην ψηφιστεί.

??????#BREAKING: A member of Taiwan's parliament stole a bill and ran off with it to prevent it from being passed.

LMFAOOOOOO ??????

pic.twitter.com/CxcmWCusAI