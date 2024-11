Ταϊβάν: Δυο νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες από το πέρασμα του τυφώνα Κονγκ-ρέι - Eικόνες καταστροφής - ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας, με ριπαίους ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 184 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφθασε πάνω από το έδαφος χθες το απόγευμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου, και κατόπιν έπληξε όλη την Ταϊβάν, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σαρανταοκτάχρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε στύλος του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στην Ταϊπέι και 56χρονη εποχούμενη σκοτώθηκε όταν έπεσε δέντρο πάνω στο όχημά της στην κομητεία Ναντού (κεντρικά), ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ενώ άλλοι 500 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Typhoon Kong-rey has made landfall in Taiwan, killing at least one person.

It is the largest storm by size to hit the island in nearly 30 years.

