Ταϊβάν: Επελαύνει ο τυφώνας Krathon - Τουλάχιστον 2 νεκροί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 2.

Αναμένεται να φθάσει στην περιοχή γύρω στις 10.00 τοπική ώρα (05.00 ώρα Ελλάδας), κοντά στο λιμάνι του Καοσιούνγκ ή την πόλη Ταϊμάν (νοτιοδυτικά), προτού γρήγορα εξασθενίσει, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

«Αυτός ο τυφώνας μετακινείται πολύ αργά», υπογράμμισε ο Τσενγκ Τσία-πινγκ, ο διευθυντής της CWA.

On the beach in Tainan City #Taiwan as #Typhoon #KRATHON approaches. I was standing on a breakwater—& suddenly I was almost waiat-deep in water. A cautionary tale about getting too close to rough surf. Rogue wave can come at any time. Back to the hotel to change my pants. pic.twitter.com/kdVdIDdfoD

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως τα γραφεία και τα σχολεία της νήσου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οι αρχές κατέγραψαν δύο νεκρούς, δύο αγνοούμενους και περισσότερους από 100 τραυματίες και έκαναν γνωστό ότι σχεδόν 55.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφότου τραυματίστηκε χθες ενώ έκοβε δέντρα στην κομητεία Χουαλιέν, ένας 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Ένας 66χρονος, που νοσηλευόταν από τη Δευτέρα κοντά στην Ταϊτούνγκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα, αφότου το φορτηγό του έπεσε πάνω σε έναν τεράστιο βράχο που είχε πέσει στον δρόμο, υπέκυψε επίσης σήμερα.

With several hours to go until the high tide, it's probably fair to say we're likely to see some significant seawater inundation around #Kaohsiung city tonight.

This was shot earlier w/@EarthUncutTV out near the Sizihwan lookout ??#Krathon#typhoonkrathon@JordanHallWXpic.twitter.com/TsTw0ZE300