Ταϊβάν: Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα είναι ο νέος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται την Ταϊπέι

Ο Έρικ Χόλκομπ έγραψε στο Twitter ότι θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, ενώ το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός κυβερνήτης θα συναντήσει τον πρόεδρο Τσάι Ινγκ-γουέν τη Δευτέρα το πρωί.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.