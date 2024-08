Ταϊβάν: Σεισμός 5,7 βαθμών έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Η Ταϊβάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο σεισμό της τα τελευταία 25 χρόνια τον Απρίλιο, από τον οποίο σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 900.

A 5.4-magnitude earthquake hit Yilan County of China's Taiwan at 5:06 p.m. Thursday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). https://t.co/T2769Al1FLpic.twitter.com/YP0AP4DPMS