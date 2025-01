Tαϊβάν: Σεισμός 6 Ρίχτερ με επίκεντρο στα νότια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊβάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ειδικότεραμ, στο επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Οι αρχές της Ταϊβάν αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών. Earthquake Detailed Report – 1/21

At around 1:17am, an earthquake with a magnitude of 6.2 occurred near Taiwan at a very shallow depth. The maximum intensity was 1. There is no threat of a tsunami. #earthquakepic.twitter.com/F7PfC8nFCk

— NERV (@EN_NERV) January 20, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.