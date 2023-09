Ταϊβάν: Σχεδόν 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους - Αναμένεται να «χτυπήσει» ο τυφώνας Χαϊκούι

Πάνω από 200 πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν και σχολεία και γραφεία αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Ακυρώθηκαν επίσης 37 διεθνείς πτήσεις.

Αυτός θα είναι «ο πρώτος τυφώνας που θα φθάσει στο έδαφος στην Ταϊβάν σε τέσσερα χρόνια», τόνισε η πρόεδρος Τσάι Ινγκ-γουέν.

Στις 09:00 [04:00 ώρα Ελλάδας], ο Χαϊκούι βρισκόταν περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

«Ενισχύθηκε λιγάκι από χθες [προχθές Σάββατο]», σημείωσε ο υποδιευθυντής της Φονγκ Τσιν-τζου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία κάλεσε τον πληθυσμό να «παραμείνει σε επιφυλακή».

