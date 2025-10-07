Quantcast
Ταϊλάνδη: 22 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις - Real.gr
real player

Ταϊλάνδη: 22 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις

11:00, 07/10/2025
Ταϊλάνδη: 22 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις

Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια σε περίπου 370.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και την υπερχείλιση των ποταμών.

Δεκαεννέα επαρχίες επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών σημειώνοντας ότι οι περιοχές Ουταραντίτ και Αγιουτάγια, βορείως της Μπανγκόκ, συγκαταλέγονται στις περισσότερο πληγείσες.

Έπειτα από χθεσινή εντολή του πρωθυπουργού Ανουτίν Τσανβιρακούλ τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διανέμουν τρόφιμα και άλλες προμήθειες και παρακολουθούν στενά στη στάθμη των υδάτων καθώς η εποχή των μουσώνων προκαλεί εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Τον περασμένο χρόνο, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις από τους μουσώνες σε όλη τη χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο μάρτυρας «κλειδί» και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο μάρτυρας «κλειδί» και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

08:55 07/10
Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν και ποιοι τηρούν ουδέτερη στάση

Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν και ποιοι τηρούν ουδέτερη στάση

21:13 06/10
«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

10:29 07/10
«Αττικόν»: Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

«Αττικόν»: Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

09:55 07/10
Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ποιος είναι ο 60χρονος ομογενής που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ποιος είναι ο 60χρονος ομογενής που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

07:33 07/10
Ερντογάν: «Mάχη» για τη διαδοχή του γιαλαντζί σουλτάνου - Οι υπόγειες συγκρούσεις

Ερντογάν: «Mάχη» για τη διαδοχή του γιαλαντζί σουλτάνου - Οι υπόγειες συγκρούσεις

07:00 07/10
Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ

Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ

07:06 07/10
Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

11:09 07/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved