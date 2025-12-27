Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός - Real.gr

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν σήμερα σε «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη μεθοριακή σύγκρουσή τους που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους και οδήγησε στον εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου άλλων μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Αναγκασμένοι να κοιμούνται σε αντίσκηνα ή σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας από την επανάληψη των συγκρούσεων στις 7 Δεκεμβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τη μία και την άλλη πλευρά των συνόρων, θα μπορέσουν ίσως να περάσουν την Πρωτοχρονιά στα σπίτια τους.

«Οι δύο πλευρές συμφωνούν να επιτρέψουν στους πολίτες που κατοικούν στις πληγείσες μεθοριακές ζώνες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, το ταχύτερο δυνατό, χωρίς παρεμπόδιση και με πλήρη ασφάλεια και αξιοπρέπεια», αναφέρει κοινή δήλωση που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο από την πλευρά της Καμπότζης, η οποία ανακοίνωνε ότι η εκεχειρία θα ετίθετο σε ισχύ στις 7 ώρα Ελλάδας.

Το κείμενο της εκεχειρίας, που υπεγράφη από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, αναφέρεται επίσης σε πάγωμα των στρατιωτικών θέσεων, αποναρκοθέτηση των μεθοριακών ζωνών, αστυνομική συνεργασία κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και απελευθέρωση από την Μπανγκόκ 18 Καμποτζιανών στρατιωτών έπειτα από 72 ώρες αποτελεσματικής κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς, 47 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων: 26 από ταϊλανδικής και 21 από καμποτιζιανής πλευράς.

Τα δύο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας αντιπαρατίθενται επί μακρόν σχετικά με τη χάραξη των συνόρων τους μήκους 800 χιλιομέτρων, που αποφασίστηκε την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας και αλληλοκατηγορούνται ότι προκάλεσαν αυτήν τη νέα φονική κλιμάκωση.

Ένα πρώτο επεισόδιο συγκρούσεων τον Ιούλιο προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων μέσα σε πέντε ημέρες, προτού επιτευχθεί εκεχειρία με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπεγράφη σε δεύτερο χρόνο, στις 26 Οκτωβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά ανεστάλη μερικές εβδομάδες αργότερα από την Ταϊλάνδη μετά τον τραυματισμό στρατιωτών της από έκρηξη νάρκης στα σύνορα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ονειρεύεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, προσπάθησε και πάλι να κάνει τον μεσολαβητή. Γνωστοποίησε κατάπαυση του πυρός στις 12 Δεκεμβρίου αφού μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των εμπολέμων, όμως η ταϊλανδική κυβέρνηση το διέψευσε και οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν.

Με ώθηση επίσης από την Κίνα να βάλουν τέλος στη σύγκρουση, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη δέχθηκαν τελικά να συζητήσουν απευθείας έπειτα από συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Tο θέμα της οροθεσίας των συνόρων και της κυριαρχίας επί διαφόρων αρχαίων ναών, μεταξύ των οποίων του Πρέα Βιέ που περιλαμβάνεται στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, παραμένει ωστόσο και ‘απειλεί’ τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός.

«Μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στην Ταϊλάνδη. Σεβόμαστε πάντοτε τις συμφωνίες μας και τις δεσμεύσεις μας. Μακάρι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας να είναι η τελευταία, ώστε να επανέλθει η ειρήνη και ο λαός μας να μπορέσει να επιστέψει στις εστίες του», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Βουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στην Ταϊλάνδη στις 8 Φεβρουαρίου.