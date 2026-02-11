Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ένοπλος που εξαπέλυσε πυρά σε σχολείο - Οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι - Real.gr

Quantcast
15:00, 11/02/2026
Ένοπλος που εξαπέλυσε σήμερα πυρά σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι, στη νότια Ταϊλάνδη, συνελήφθη και όλοι όσοι κρατούνταν όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ένας 18χρονος εισήλθε στο σχολείο της Πατονγκπρατανκιρίου στη Χατ Γιάι της επαρχίας Σόνγκλα νωρίτερα σήμερα κρατώντας όπλο, ανέφερε η επαρχιακή διοίκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο δράστης συνελήφθη”, δήλωσε στο Ρόιτερς ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Βίτσαν Σόμπουν.

 

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά το συμβάν, δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η βία με όπλα και η οπλοκατοχή δεν είναι σπάνιες στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, ανάμεσά τους 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στο ανατολικό τμήμα της χώρας το 2022.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

