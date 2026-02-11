Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ένοπλος που εξαπέλυσε πυρά σε σχολείο - Οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι - Real.gr

Ένοπλος που εξαπέλυσε σήμερα πυρά σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι, στη νότια Ταϊλάνδη, συνελήφθη και όλοι όσοι κρατούνταν όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ένας 18χρονος εισήλθε στο σχολείο της Πατονγκπρατανκιρίου στη Χατ Γιάι της επαρχίας Σόνγκλα νωρίτερα σήμερα κρατώντας όπλο, ανέφερε η επαρχιακή διοίκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο δράστης συνελήφθη”, δήλωσε στο Ρόιτερς ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Βίτσαν Σόμπουν.

🚨 BREAKING: An 18‑year‑old gunman opened fire at Prathan Khiriwat School in Hat Yai, Thailand, injuring at least two people, and taking a female staff member hostage, police say. #HatYai #ThailandShooting pic.twitter.com/ZFHnLLyXVr — The South Asia Times (@thesouthasiatim) February 11, 2026

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά το συμβάν, δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η βία με όπλα και η οπλοκατοχή δεν είναι σπάνιες στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, ανάμεσά τους 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στο ανατολικό τμήμα της χώρας το 2022.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP