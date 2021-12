Ταϊλάνδη: Ελέφαντες «Αγιοβασίληδες» προσφέρουν μάσκες και απολυμαντικό τζελ ως χριστουγεννιάτικα δώρα σε μαθητές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος διότι ένα γεγονός σαν αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά τον χρόνο και νομίζω ότι το σχολείο μου είναι το μοναδικό μέρος με ελέφαντες Αγιοβασίληδες», δήλωσε ένας μικρός μαθητής.

Ο εορτασμός στο σχολείο Jirasartwitthaya στην Αγιουτάγια, βόρεια της Μπανγκόκ, γίνεται εδώ και πάνω από 15 χρόνια και ήταν ιδιαίτερα σημαντικός τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας της COVID-19, της τηλεκπαίδευσης και των lockdowns.

BEARING GIFTS: Elephants dressed as Santa visited schoolchildren in Thailand on Friday, bringing them gifts such as balloons, face masks and hand sanitizer. Organizers said they wanted to encourage kids to return to in-person learning after attending class virtually. pic.twitter.com/vOtDma4XUo