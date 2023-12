Ταΐλάνδη: Γυναίκα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από «εναλλακτική θεραπεία»

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο στην αρχή το μοντέλο ήταν πολύ χαλαρό, μιλούσε στους βοηθούς και χαμογελούσε καθώς βρισκόταν σε ένα κρεβάτι με μια πετσέτα και ένα μείγμα βοτάνων στην κοιλιά. Όμως, όταν η γιατρός χρησιμοποίησε έναν αναπτήρα κεριού για να ανάψει το μείγμα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σχεδόν αμέσως στα ρούχα της και στο πλαστικό σεντόνι κάτω από αυτήν.

Το βίντεο δείχνει το μοντέλο να σπαρταρά και να ουρλιάζει από τον πόνο καθώς η φωτιά εξαπλώνεται και εκείνη πέφτει στο πάτωμα με μια νοσοκόμα να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με μια κουβέρτα και στη συνέχεια με ένα μαξιλάρι.

The model who received radiation therapy called Phao Ya for alternative medicine treatment was burned in Thailand, pic.twitter.com/dXwCPofHMe