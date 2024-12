Ταϊλάνδη: Νεκρός 21χρονος influencer έπειτα από challenge – Τον πλήρωσαν για να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι

Σύμφωνα με την DailyMail, ο Kanthee άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση της πρόκλησης και εθεάθη να κάνει εμετό. Παρά τα αρχικά γέλια των παρευρισκομένων, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο νεαρός κατέρρευσε.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του από δηλητηρίαση λόγω της κατανάλωσης του ποτού.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Ekkachart "Em" Meephrom, διοργανωτή του πάρτι, ο οποίος φέρεται να ενθάρρυνε τον Kanthee να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Ekkachart αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, που βάσει του ποινικού κώδικα της Ταϊλάνδης επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 10 έτη ή πρόστιμο έως 200.000 μπατ, ή και τα δύο.

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στις αρχές και παραμένει υπό κράτηση για τουλάχιστον 12 ημέρες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στο πάρτι γενεθλίων της μητέρας του κατηγορουμένου, την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων.

