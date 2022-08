Ταϊλάνδη: Νυχτερινό κέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες - Δεκάδες νεκροί - Δραματικές εικόνες

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία εικονίζεται το κτίριο στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και τρέχουν για να σωθούν εν μέσω πυκνού μαύρου καπνού. Τα ρούχα μερικών από αυτούς έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι ταϊλανδοί υπήκοοι.

BREAKING: At least 13 people were killed after being trapped inside a pub which caught fire in Chonburi province in the early hour of Friday. #Thailand #WhatsHappeningInThailand #KE #mountainB #??????????????? #?????? pic.twitter.com/1J4mLDfPvm

Ακόμα και βασικοί κανόνες πυρασφάλειας συχνά αγνοούνται στην Ταϊλάνδη, δημοφιλή προορισμό δυτικών και ασιατών τουριστών.

BREAKING: At least 13 were killed after being trapped inside a pub which caught fire in Chonburi early Fri. Mountain B Pub had only 1 entrance & exit & the rear exit locked & decorated with inflammable acoustic foam panels. #Thailand#mountainB#???????????????#??????pic.twitter.com/WjyUxXnR7V