Ταϊλάνδη: Οι αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για πλημμύρες - Σε 22 ανέρχονται οι νεκροί

Η πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα διένειμε τρόφιμα σε κατοίκους στη διάρκεια επισκέψεων που έκανε στα σπίτια τους το σαββατοκύριακο στη βόρεια περιοχή Ναν.

Διασώστες αγωνίζονται εξάλλου να βγάλουν τρεις εργάτες από τα συντρίμμια σήραγγας που κατέρρευσε σε έργο κατασκευής σιδηροδρόμων ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Κίνα, στην βορειοανατολική επαρχία Νακχόν Ρατσασίμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

According to Thai authorities, thirteen people, including a Russian couple, died after heavy rains set off mudslides near the Big Buddha last week

