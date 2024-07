Ταϊλάνδη: Οι τελευταίες στιγμές των έξι τουριστών που βρέθηκαν νεκροί σε ξενοδοχείο - ΒΙΝΤΕΟ

Φέρεται ότι είχε πείσει ένα παντρεμένο ζευγάρι καθώς και άλλους δύο ανθρώπους (οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των νεκρών) να ρίξουν κεφάλαια σε μια επένδυση σε νοσοκομείο στην Ιαπωνία. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν έχασαν περίπου 10 εκατομμύρια μπατ – περίπου 280.000 δολάρια.

Οι νεκροί – τρεις άντρες και τρεις γυναίκες βιετναμέζικης καταγωγής ηλικίας μεταξύ 37 και 56 ετών – εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί όταν παραδόθηκε το φαγητό στο δωμάτιό τους στο Grand Hyatt Erawan το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ομάδα είχε φτάσει στο ξενοδοχείο μια μέρα νωρίτερα, ωστόσο τη Δευτέρα πήγαν όλοι στη σουίτα της Chong, στο δωμάτιο 502.

Η Chong, η οποία θεωρείται πως σχεδίασε τη δολοφονία των ανθρώπων, είχε έρθει νωρίτερα σε επαφή με προσωπικό του ξενοδοχείου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι φαινόταν «αγχωμένη». Λίγες ώρες πριν συναντήσει τα υπόλοιπα πέντε άτομα καταγράφηκε στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου με ένα εμπριμέ φόρεμα.

Δηλητηρίαση από κυάνιο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το προσωπικό παρέδωσε το φαγητό που παρήγγειλε ένα μέλος της ομάδας στις 2 το απόγευμα της Δευτέρας, μαζί με κατσαρόλες με τσάι. Προσφέρθηκαν να ετοιμάσουν και να σερβίρουν τα ποτά, αλλά η Chong φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντάς τους ότι θα το φρόντιζε εκείνη.

Και τα έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μια μέρα αργότερα στις 5 το απόγευμα από το προσωπικό του ξενοδοχείου, οι οποίοι τους αναζητούσαν για το check out, εφόσον μέχρι τότε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σε εξετάσεις που έγιναν βρέθηκαν ίχνη κυανίου στα φλιτζάνια και στα σώματα των θυμάτων, δύο εκ των οποίων – συμπεριλαμβανομένης της Chong – ήταν Αμερικανοί πολίτες.

«Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας από τους έξι νεκρούς προκάλεσε το περιστατικό αυτό, χρησιμοποιώντας κυάνιο» δήλωσε ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Μπανγκόκ Νοπαζίλ Πουνσαουάς, που είναι επικεφαλής των ερευνών, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο ένας από τους έξι ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί διέπραξε το έγκλημα αυτό» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το κίνητρο του εγκλήματος συνδέεται με χρέη ύψους πολλών εκατομμυρίων μπατ (ένα εκατομμύριο μπατ αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ).

Μάλιστα, μετά την εξέταση συγγενών τους, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι υπήρχε διαφωνία για χρέος σε σχέση με μια επένδυση.

