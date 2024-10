Ταϊλάνδη: Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολικό λεωφορείο - Τουλάχιστον 23 νεκροί

Dozens of people are feared dead after a school bus carrying 44 passengers, including children and teachers on a school trip crashed and caught fire in Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/DajqlVUZPY

Σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από το λεωφορείο, τμήματα του οποίου φλέγονταν. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στη συνέχεια.

«Οι δάσκαλοι μάς είπαν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο εκτελών χρέη αρχηγού της αστυνομίας Κιτιράτ Πανπέτ, σε συνέντευξη Τύπου.

The incident, which took place on Vibhavadi Rangsit Road, was caused by a…