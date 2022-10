Ταϊλάνδη - Επίθεση σε παιδικό σταθμό: Τουλάχιστον 38 νεκροί, οι 22 παιδιά - Βίντεο

.

Ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι στην επίθεση στην Ουτάι Σαουάν, μια πόλη σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μπανκόγκ, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Ο δράστης, ηλικίας 34 ετών, οπλισμένος με τουφέκι, πιστόλι και μαχαίρι, άνοιξε πυρ στον παιδικό σταθμό, γύρω στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας), δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

BREAKING: 30 including children have been shot to death in a mass shooting at a child centre in Nong Bua Lamphu province Thurs. The assailant is believed to have fled on a white pickup with Bangkok licence plate 6 ?? [Kor Tor] 6499. Call 191 if u have spotted the car. #Thailandpic.twitter.com/Lr0i2OUB8M