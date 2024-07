Ταϊλάνδη: Θρίλερ με τουρίστες που βρέθηκαν νεκροί σε ξενοδοχείο – Ο ύποπτος και το κυάνιο που βρέθηκε στο τσάι - ΒΙΝΤΕΟ

"Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο ένας από τους έξι ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί διέπραξε το έγκλημα αυτό", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το κίνητρο του εγκλήματος συνδέεται με χρέη ύψους πολλών εκατομμυρίων μπατ (ένα εκατομμύριο μπατ αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ).

Σύμφωνα με την εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας της Ταϊλάνδης, πιθανή αιτία θανάτου των αλλοδαπών που βρέθηκαν νεκροί σε δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου Grand Hyatt Erawan, μεταξύ των οποίων και ο ύποπτος για το έγκλημα, είναι δηλητηρίαση με κυάνιο.

Η ταχείας δράσης θανατηφόρα χημική ουσία βρέθηκε σε φλιτζάνια και τσαγιέρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο βρίσκονταν οι νεκροί και από την εξέταση συγγενών τους στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι υπήρχε διαφωνία για χρέος σε σχέση με μια επένδυση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Thai police are investigating the deaths of six foreign nationals whose bodies were found in a room at an upmarket hotel in Bangkok, including looking for a seventh person in connection with the incident https://t.co/lk94pmcYmYpic.twitter.com/ayewrhe6CL