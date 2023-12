Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 14 νεκροί, 32 τραυματίες σε τροχαίο με διώροφο λεωφορείο

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν το όχημα κομμένο στα δύο εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης και το δέντρο να έχει διαπεράσει μέρος του και να είναι καρφωμένο στο εσωτερικό του οχήματος.

«Κατά τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία 14 άνθρωποι είναι νεκροί και 32 τραυματίστηκαν», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

BREAKING: Fourteen passengers were killed and 35 injured when a passenger bus from Bangkok to Songkhla province's Na Thawi district rammed into a tree at 1am Tues in Prachuab Kiri Khan province. The cause of the accident is still unknown. #Thailand#WhatsHappeningInThailandpic.twitter.com/N2D3bhGy86