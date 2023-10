Ταϊλάνδη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ένας 14χρονος - Βίντεο

Thai police confirm shooting incident at Bangkok’s Siam Paragon mall, with armed suspect still in the shopping complex https://t.co/4HJxok1OPF pic.twitter.com/xZrSJ2wlP3

Η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών της Ταϊλάνδης ανήρτησε μια φωτογραφία στη σελίδα της στο Facebook ενός άνδρα που υποστηρίζει ότι είναι ο ύποπτος ένοπλος.

Ο πρωθυπουργός Σρέθα Θαβίσιν εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό.

"Είμαι ενήμερος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Siam Paragon και έχω διατάξει την αστυνομία να διερευνήσει το θέμα. Κυρίως ανησυχώ για τη δημόσια ασφάλεια", έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οπτικό υλικό, που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύσωσης, δείχνει ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, να βγαίνουν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο Siam Paragon και φρουρούς ασφαλείας να τους βοηθούν να φύγουν πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του υπόπτου.

Ένα από τα βίντεο αυτά δείχνει κόσμο να βρίσκει καταφύγιο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο εστιατορίου. Το Reuters δεν μπορούσε άμεσα μα διακριβώσει τις πληροφορίες ή την γνησιότητα των βίντεο.

Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

? #???????#Paragonpic.twitter.com/y7sMwHRR1p