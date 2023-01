Τάιρ Νίκολς: Τι δείχνει η ανάλυση των βίντεο για τη δολοφονία – Τα ερωτήματα και το χρονικό της τραγωδίας

Μετά τον ξυλοδαρμό του κειτόταν ακίνητος με τους αστυνομικούς να τον αγνοούν, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε με 23 λεπτά καθυστέρηση. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του τρεις ημέρες αργότερα.

Τον χτύπησαν εννιά φορές σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά

Βίντεο ασφαλείας από την περιοχή δείχνει τους αστυνομικούς να τον χτυπούν απρόκλητα τουλάχιστον εννέα φορές.

«Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας είναι αυτό που πραγματικά δικαιολογεί τις κατηγορίες εναντίον τους» λέει ο πρώην επίτροπος της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας Τσαρλς Ράμσεϊ, μιλώντας στο CNNi.

«Κανένας δεν εκπαιδεύεται για αυτό. Αυτοί οι τύποι ενεργούν τόσο έξω από τα φυσιολογικά πλαίσια που… πραγματικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις… Ένας αστυνομικός τον κλώτσησε τόσο δυνατά που τον βλέπουμε μετά να κουτσαίνει…» τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Στα πλάνα, ένας αστυνομικός ρίχνει τον Νίκολς στο έδαφος με μια κλωτσιά στο πόδι ή το γόνατο. Στη συνέχεια, κάποιος τραβά τον 29χρονο από τους ώμους για να σηκωθεί και δέχεται άλλες δύο κλωτσιές στο πρόσωπο. Λίγη ώρα αργότερα, δέχεται χτύπημα στην πλάτη με φακό. Μόλις μερικά δευτερόλεπτα αργότερα δέχεται και άλλο πλήγμα. Τον τραβούν σε όρθια θέση και στη συνέχεια αστυνομικοί τον χτυπούν και πάλι στο πρόσωπο, την ώρα που άλλοι συνάδελφοί τους κρατούν τα χέρια του ακινητοποιημένα πίσω από την πλάτη του. Ο 29χρονος πέφτει στο έδαφος. Και λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, δέχεται κλωτσιά από αστυνομικό.

Έμεινε αβοήθητος

Όταν πια τελείωσε η βίαιη επίθεση εναντίον του, ο Νίκολς μένει ξαπλωμένος ανάσκελα στο οδόστρωμα.Οι αστυνομικοί τον τραβούν και τον βάζουν να καθίσει με την πλάτη ακουμπισμένη πάνω σε ένα περιπολικό. Και στη συνέχεια, οι δολοφόνοι του τον αγνοούν επιδεικτικά ενώ συζητούν μεταξύ τους, λέγοντας ότι δύο εξ αυτών του έριξαν σπρέι πιπεριού και άλλος ένας τον χτύπησε με τέιζερ.

«Κανένας δεν κάνει τίποτα για να τον βοηθήσει…» λέει ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ντάριν Πόρσερ.

Με καθυστέρηση το ασθενοφόρο

Τραυματιοφορείς φτάνουν στο σημείο περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης ενώ το ασθενοφόρο 23 λεπτά αργότερα.

«Είναι πραγματικά φρικτό θέαμα» λέει ο Δρ. Σάντζεϊ Γκούπτα, επικεφαλής ιατρικών θεμάτων στο CNNi. Ο ίδιος εξηγεί πως ο νεαρός δέχτηκε πολλά χτυπήματα, που προκάλεσαν αρκετά τραύματα.

«Είδατε τα χτυπήματα στο κεφάλι, τις μπουνιές στο πρόσωπο, αυτά είναι πολύ ανησυχητικά» τόνισε ο ίδιος, αναφέροντας παράλληλα πως σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζεται συχνά οίδημα στον εγκέφαλο και ενδεχομένως να παρουσιαστεί εσωτερική αιμορραγία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ταχύτατη αντιμετώπιση των τραυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Φαινόταν σαν να μιλάει σε κάποιο σημείο αλλά είναι εμφανές ότι η κατάστασή του χειροτέρευε (…). Είναι απλά ξαπλωμένος εκεί, είναι σαφές ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε αυτό το σημείο».

Οι τραυματιοφορείς που έφτασαν στο σημείο πρώτοι δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να βοηθήσουν με τέτοιου είδους τραύματα, όπως δήλωσε ο Δρ. Κένταλ Βον Κράουνς, επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Τάραντ, στο Τέξας.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι τραυματιοφορείς θα έπρεπε να μεταφέρουν τον 29χρονο στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό για να υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση ή και μετάγγιση αίματος, το ταχύτερο δυνατό.

«Μιλάμε για λεπτά» ανέφερε, και συμπλήρωσε: «Πραγματικά θα έπρεπε να δεχτεί βοήθεια αμέσως».

Two deputies with the Shelby County Sheriff’s Office have been put on leave pending an investigation after the sheriff viewed the video of Tyre Nichols' arrest and beating https://t.co/QN7wCTViBi