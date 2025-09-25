Ταϊβάν: Οι αρχές αναζητούν αγνοούμενους μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα - Real.gr

Quantcast
Ταϊβάν: Οι αρχές αναζητούν αγνοούμενους μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα
12:45, 25/09/2025
Οι αρχές στην Ταϊβάν αναζητούσαν σήμερα 22 ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν μετά τον ισχυρό τυφώνα που προκάλεσε την υπερχείλιση λίμνης κοντά σε μικρή πόλη στην απομονωμένη ανατολική ακτή της νήσου, οδηγώντας σε τραγωδία καθώς πολλά από τα θύματα ήταν πολύ μεγάλης ηλικίας για να ακολουθήσουν τις οδηγίες περί εκκένωσης και μετακίνησης σε υψηλότερους ορόφους.

Οι θάνατοί τους, ο αριθμός των οποίων αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 14 από 17, σημειώθηκαν μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα στην επαρχία Χουαλιέν, προκαλώντας υπερχείλιση λίμνης και πλημμυρίζοντας την πόλη Γκουανγκφού.

Η υποτροπική Ταϊβάν συνήθως εφαρμόζει μια καλά σχεδιασμένη πολιτική για εκκενώσεις ενόψει τυφώνων ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή, κάτι που βοηθά στο να περιοριστούν πιθανές απώλειες.

Ωστόσο ο αριθμός των νεκρών αυτή τη φορά εγείρει ερωτήματα εάν η εντολή για μετακίνηση σε υψηλότερους ορόφους ήταν η κατάλληλη και εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

«Εκτός από το ότι θρηνούμε για τα θύματα, πρέπει να ερευνήσουμε τις αιτίες των θανάτων, που συνέβησαν κυρίως στους πρώτους ορόφους», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Το να ξεκαθαρίσουμε αυτούς τους παράγοντες είναι απαραίτητο για να βελτιώσουμε τα μελλοντικά πρωτόκολλα για εκκενώσεις».

Πολλές αγροτικές περιοχές της Ταϊβάν, κυρίως στα ανατολικά, έχουν κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους καθώς οι νεότεροι μετακινούνται σε πόλεις σε αναζήτηση εργασίας.

Οι ηλικιωμένοι με κινητικές δυσκολίες αποτελούν την πλειονότητα των νεκρών, πολλοί εκ των οποίων εντοπίστηκαν στον πρώτο όροφο των σπιτιών τους, δήλωσε στο Reuters o Λιν Γιουνγκ-λου, αξιωματούχος της Χουαλιέν. «Δυσκολεύονταν να περπατήσουν», πρόσθεσε.

Ο Γουάνγκ Τσε-αν, επικεφαλής του χωριού Ντάμα στην περιφέρεια Γκουανγκφού, δήλωσε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν θάνατοι. «Το Ντάμα ήταν αυτό που χτυπήθηκε πρώτο, αλλά η ζημιά είναι η μικρότερη», δήλωσε. «Αυτό οφείλεται στο ότι είχαμε ορίσει σπίτια για υποχρεωτική εκκένωση. Αλλά όταν η πλημμύρα έφθασε σε άλλα χωριά, οι άνθρωποι εκεί σκέφθηκαν ότι θα κάνουν απλά ‘οριζόντια εκκένωση’. Δεν περίμεναν η πλημμύρα να φθάσει τόσο ψηλά».

