Ταϊβάν: Θα αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την άμυνα πάνω από το 3% του ΑΕΠ - Real.gr

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την άμυνα το 2026 σε επίπεδο υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ, ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι σήμερα, καθώς η Ταϊπέι είναι αντιμέτωπη με πίεση από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ να επενδύσει περισσότερα στην ασφάλειά της.

Η απόφαση είναι «ακόμη ένας τρόπος να δείξουμε στον κόσμο και στον λαό της Ταϊβάν την αποφασιστικότητά μας και τη δυνατότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιφέρεια ινδο-ειρηνικού, και την υπευθυνότητα που μοιραζόμαστε με τον κόσμο», είπε ο πρωθυπουργός, που χρησιμοποίησε τον αμερικανικό όρο για την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων CNA, οι αμυντικές δαπάνες θα ανέλθουν το 2026 σε 31,27 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ή στο 3,32% του ΑΕΠ.

Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει κεφάλαια για την ακτοφυλακή, το λιμενικό και «ειδικά προγράμματα», κατά το CNA.

