Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από κατολίσθηση και πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Ραγκάσα - Real.gr

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.
Heavy rain from the super typhoon Ragasa caused a dam in Hualien Country to overflow and flood the nearby region, carrying cars and people along with it.
Several people were injured and over 7,000 people were evacuated in Taiwan. pic.twitter.com/yCWqf8dGD8
