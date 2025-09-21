Ταλιμπάν: Είναι «αδύνατο» να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ τη βάση της Μπαγκράμ, την οποία ζητάει ο Τραμπ - Real.gr

Οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή στις ΗΠΑ της πρώην αμερικανικής βάσης της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

«Πρόσφατα ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη» πρόσθεσε.