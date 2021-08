Ταλιμπάν: Νωρίς για να συζητηθεί το πώς θα ασκηθεί η εξουσία - Χάος στην Καμπούλ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν δήλωσε χθες Κυριακή στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν «τέλειωσε» και σύντομα θα γίνει σαφής ο χαρακτήρας και η μορφή του νέου καθεστώτος.

Taliban spokesman says "war is over in Afghanistan" - Al Jazeera https://t.co/a9DwhyiK8Mpic.twitter.com/9UXaCErI2P