Quantcast
TankerTrackers: Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024 - Real.gr
real player

TankerTrackers: Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024

03:00, 13/01/2026
TankerTrackers: Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024

Οι αρχές του Ιράν φαίνεται πως άφησαν ελεύθερο το St. Nikolas, ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax, που είχαν κατασχέσει τον Ιανουάριο του 2024, ανέφερε χθες Δευτέρα η εξειδικευμένη υπηρεσία TankerTrackers μέσω X.

Η Τεχεράνη προχώρησε στην κατάσχεση του πλοίου, που μετέφερε αργό από το Ιράκ με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση από τις ΗΠΑ το 2023 του ιδίου πλοίου και του πετρελαίου που μετέφερε, μετέδιδαν ιρανικά ΜΜΕ την εποχή.

Η αμερικανική κατάσχεση του St. Nikolas εγγραφόταν στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής της εφαρμογής κυρώσεων των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία. Την περίοδο εκείνη το δεξαμενόπλοιο είχε διαφορετικό όνομα, Suez Rajan. Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει πως η κίνηση της Ουάσιγκτον δεν θα έμενε «αναπάντητη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει αμέσως με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ η διαχειρίστρια του δεξαμενόπλοιου δεν απάντησε αμέσως όταν έκανε προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

TankerTrackers: Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024

TankerTrackers: Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024

03:00 13/01
Serie A: Βραδινός «περίπατος» για τη Γιουβέντους, 5-0 την Κεμονέζε - Δείτε γκολ και highlights

Serie A: Βραδινός «περίπατος» για τη Γιουβέντους, 5-0 την Κεμονέζε - Δείτε γκολ και highlights

02:30 13/01
Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: «Η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της»

Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: «Η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της»

02:00 13/01
Ιράν: Ο Τραμπ κλίνει στην επέμβαση, ο Βανς στη διπλωματία - Δασμοί 25% σε όποιον συνεργάζεται με την Τεχεράνη

Ιράν: Ο Τραμπ κλίνει στην επέμβαση, ο Βανς στη διπλωματία - Δασμοί 25% σε όποιον συνεργάζεται με την Τεχεράνη

01:30 13/01
Αγρότες: «Όχι» από Νίκαια-Καρδίτσα στη συνάντηση με Μητσοτάκη - Κυβερνητικές πηγές: Μια μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο

Αγρότες: «Όχι» από Νίκαια-Καρδίτσα στη συνάντηση με Μητσοτάκη - Κυβερνητικές πηγές: Μια μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο

01:00 13/01
Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη

Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη

00:30 13/01
Nicola Peltz: Νέα επίθεση στα πεθερικά της με στοχευμένη κίνηση στα social media

Nicola Peltz: Νέα επίθεση στα πεθερικά της με στοχευμένη κίνηση στα social media

23:45 12/01
Σωκράτης Φάμελλος: «Απαιτείται πολιτική αλλαγή για να έχουμε ελληνική βιώσιμη επιχειρηματικότητα που θα στηρίζεται στον πλουραλισμό της οικονομίας»

Σωκράτης Φάμελλος: «Απαιτείται πολιτική αλλαγή για να έχουμε ελληνική βιώσιμη επιχειρηματικότητα που θα στηρίζεται στον πλουραλισμό της οικονομίας»

23:25 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved