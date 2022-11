Τανζανία: Στους 19 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροπλάνου στη λίμνη Βικτόρια

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

«Θρηνώ μαζί με όλους τους Τανζανούς για τους 19 αυτούς ανθρώπους...που έχασαν τη ζωή τους», είπε στους δημοσιογράφους στην Μπουκόμπα ο πρωθυπουργός Κασίμ Ματζαλίουα.

Το αεροσκάφος ανήκε στην Precision Air, την μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της Τανζανίας.

Precision Air jet plunges into Lake #Victoria as it attempted to land at Bukoba Airport #Tanzania. T'was headed to Bukoba from Dar Es Salaam. Cause of #Plane#crash unknown, preliminary probe points to

Bad weather. Rescue efforts of 49 passengers on board underway. pic.twitter.com/SIZ71KC7sV