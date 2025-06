Ταραχές στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ (Newsom), τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (Newscum = σε ελεύθερη μετάφραση: νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσκαμ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους – και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν – τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες «εάν η βία συνεχιστεί» στο Λος Άντζελες. «Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης – βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

🚨 #BREAKING: Secretary Hegseth just announced he is preparing to deploy MARINES to the streets of Los Angeles if the National Guard needs assistance

“Marines at Camp Pendleton are on HIGH ALERT if vioIence continues,” SecDef said

TAKE CALIFORNIA BACK! 🇺🇸 pic.twitter.com/uIWBtQnNAD

— Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025