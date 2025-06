Ταραχές στο Λος Άντζελες: Ο Τραμπ βγάζει στους δρόμους 700 πεζοναύτες και χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς - Real.gr

Εκατοντάδες πεζοναύτες, χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς: ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο άνευ προηγουμένου χθες Δευτέρα στα επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές στο Λος Άντζελες, λαμβάνοντας μέτρα που κατήγγειλαν, χαρακτηρίζοντας εντελώς δυσανάλογα και παράνομα, αντίπαλοι του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ.

Έπειτα από αρκετές ημέρες αναμετρήσεων, ενίοτε βίαιων, ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διαδηλωτές που αντιτίθενται στην πολιτική σκληρής καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης, ο 78χρονος αρχηγός του κράτους έλαβε χθες την εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση να αναπτύξει εντός αμερικανικής επικράτειας 700 μέλη των πεζοναυτών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πενταγώνου, διέταξε κατόπιν να κινητοποιηθούν ακόμη 2.000 μέλη της εθνοφρουράς, σώματος που θεωρητικά αποτελεί εφεδρεία. Θα προστεθούν στα 2.100 που είχε ήδη διατάξει ο αρχηγός του κράτους να αναπτυχθούν στη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική μεγαλούπολη.

Το μέτρο προκάλεσε οργή και σύγχυση σε πολλούς, ιδίως διαδηλωτές, αλλά και πολιτικούς των Δημοκρατικών, που κατηγορούν τον πρόεδρο πως ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Η Κέλι Ντίμερ, 47χρονη διαδηλώτρια, κατήγγειλε την «αλλόκοτη» απόφαση να αναπτυχθεί ο αμερικανικός στρατός εναντίον πολιτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

«Υποτίθεται πως μας προστατεύουν, αλλά (…) τους στέλνουν να μας επιτεθούν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως πλέον οι ΗΠΑ «δεν είναι δημοκρατία».

