Ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα - Η Αυστραλία στέλνει στρατό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τα νέα επεισόδια καταγράφονται μολονότι η Αυστραλία ανακοίνωσε πως άρχισε να αναπτύσσει ειρηνευτική αποστολή στην πρωτεύουσα του αρχιπελάγους του Ειρηνικού.

Χιλιάδες άνθρωποι, ορισμένοι οπλισμένοι με τσεκούρια και μαχαίρια, επιτέθηκαν στην κινεζική συνοικία, σε καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα άρχισαν προχθές Τετάρτη, όταν εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν αξιώνοντας ο κ. Σογκαβάρε να εγκαταλείψει το αξίωμά του. Κατόπιν έκαναν έφοδο στην κινεζική συνοικία στη Χονιάρα, που έχει κάπου 80.000 κατοίκους.

Πυρπόλησαν αστυνομικό τμήμα και λεηλάτησαν καταστήματα, ώσπου επενέβη η αστυνομία και τους απώθησε με εκτενή χρήση δακρυγόνων.

Νέες ταραχές ξέσπασαν χθες Πέμπτη, ωθώντας την Αυστραλία να ανακοινώσει πως αναπτύσσει ειρηνευτική δύναμη.

Τα πρώτα μέλη της αναπτύχθηκαν επί του πεδίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μερικές ώρες μετά την έκκληση που απηύθυνε στην Καμπέρα ο κ. Σογκαβάρε να παρασχεθεί συνδρομή στην κυβέρνησή του.

Η Παπούα Νέα Γουινέα από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα πως θα αναπτύξει 34 στρατιωτικούς στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής.

Οι βίαιες ταραχές καταγράφονται με φόντο τη διένεξη ανάμεσα στην Ταϊβάν και την Κίνα, που «ανησυχεί» για τα συμφέροντά της στο αρχιπέλαγος.

Τα Νησιά του Σολομώντα, που από το 1983 διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, αποφάσισαν το 2019 να τις διακόψουν και να αναγνωρίσουν την Κίνα.

Ο ασιατικός γίγαντας, που θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία του παρότι δεν ελέγχει το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, θέτει αυτή την προϋπόθεση για να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με άλλα κράτη.

Η απόφαση της κυβέρνησης των Νησιών του Σολομώντα όμως προκάλεσε έντονη αντίδραση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που είχε αποκτήσει στενές σχέσεις με την Ταϊπέι.

The Solomon Islands have been greeted by AFP personnel and ADF troops tasked with stabilising riots and civil unrest brought on by the Pacific nation’s new allegiance with Beijing | @vanOnselenPpic.twitter.com/tZprynwb1X